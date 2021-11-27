شاهد.. الحمم البركانية الجديدة تدمر كل شيء في طريقها في لا بالما

تُظهر الصور التي تم التقاطها يوم الخميس تدفق الحمم البركانية الجديدة المنبثقة من بركان كومبر فيجا في جزيرة لا بالما.

وأكد معهد جزر الكناري للبراكين ظهور مركز جديد داخل بركان كومبر فيجا الثائر.

وتتدفق الحمم البركانية الجديدة بسرعة 600 متر في الساعة فتسحق وتحرق الأخضر واليابس.

المصدر: رابتي