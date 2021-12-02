روسيا: فرع "داعش" الأفغاني يهدد دول آسيا الوسطى

أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش"، أحد العوامل الرئيسة في زعزعة استقرار أفغانستان، ويهدد دول آسيا الوسطى.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الجناح الأفغاني لداعش (الخلافة الإسلامية في خرسان) يظل أحد العوامل الرئيسية في زعزعة استقرار الوضع في أفغانستان".

وأضاف: "الخطر يتمثل في توسع أنشطته الإيديولوجية والدعاية والتجنيد مع الاستخدام الماهر لتقنيات المعلومات والاتصالات".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى "أهمية التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن نظام العقوبات ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وشدد على "ضرورة التركيز على مشكلة الإرهابيين الأجانب المنخرطين في قوائم عقوبات مكافحة الإرهاب لمنع أنشطتهم الإجرامية وقمعها".

المصدر: "تاس"