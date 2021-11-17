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"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين في العاصمة الأفغانية كابل

أخبار العالم

Reuters MI/MS
مقاتل من طالبان في كابل
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر قناته على "تيليغرام"، تبنيه تفجيرين استهدفا العاصمة الأفغانية كابل يوم الأربعاء.

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وكان مسؤولون من حركة "طالبان" وشهود عيان قالوا إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ستة آخرون في الانفجارين، بينهم ثلاث نساء.

المصدر: "رويترز"

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