"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين في العاصمة الأفغانية كابل

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر قناته على "تيليغرام"، تبنيه تفجيرين استهدفا العاصمة الأفغانية كابل يوم الأربعاء.

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وكان مسؤولون من حركة "طالبان" وشهود عيان قالوا إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ستة آخرون في الانفجارين، بينهم ثلاث نساء.

المصدر: "رويترز"