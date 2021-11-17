"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين في العاصمة الأفغانية كابل
Reuters
MI/MS
مقاتل من طالبان في كابل
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر قناته على "تيليغرام"، تبنيه تفجيرين استهدفا العاصمة الأفغانية كابل يوم الأربعاء.
وكان مسؤولون من حركة "طالبان" وشهود عيان قالوا إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ستة آخرون في الانفجارين، بينهم ثلاث نساء.
المصدر: "رويترز"
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