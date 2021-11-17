مقتل ثلاثة أشخاص بتفجير استهدف حافلة ركاب غربي كابل
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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في غرب العاصمة الأفغانية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وبحسب معطيات أولية ، وقع الحادث في منطقة داشتي-بارتشي في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية نتيجة انفجار عبوة ملصقة بحافلة ركاب صغيرة.
في 13 نوفمبر ، وقع حادث مماثل أيضا في داشت برشي ، التي يسكنها بشكل رئيسي الهزارة الشيعة، ممثلو الأقلية العرقية والدينية في أفغانستان. نتيجة انفجار حافلة صغيرة أسفر عن قتلى وجرحى.
المصدر: تاس
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