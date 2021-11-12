12 إصابة على الأقل بانفجار استهدف مسجدا في ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان
Reuters
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أفادت وكالة "رويترز" بأن انفجارا استهدف اليوم الجمعة مسجدا، في ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان، وبحسب المعطيات الأولية أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل.
ونقلت الوكالة عن سكان محليين أن الانفجار ضرب مسجدا في منطقة "سبين غار" بولاية ننجرهار شرقي البلاد.
وقال شاهد عيان إن الانفجار وقع حوالي الساعة 1:30 ظهرا، مضيفا أن متفجرات كانت موجودة على ما يبدو في داخل المسجد.
وأسفرت سلسلة تفجيرات في الفترة الأخيرة استهدفت مساجد، عن عشرات القتلى والحرجى.
المصدر: رويترز
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