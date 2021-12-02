استخبارات الجيش الإسرائيلي تتحدث عن خيار تنفيذ هجوم على إيران
Reuters
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قال رئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال تامير هيمان إن "خيار تنفيذ هجوم في إيران لا يزال واردا".
وفي مقابلة مع احدى المجلات الاستخبارية رأى هيمان أنه "يمكن إقامة قناة اتصال سرية تفسح المجال أمام الأطراف للتوصل إلى اتفاق"، مشددا على أن "إسرائيل تمكنت من منع إيران من التموضع في سوريا".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي أفلح في إحباط العديد من المحاولات لنقل الأموال والوسائل القتالية إلى حزب الله اللبناني".
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية
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