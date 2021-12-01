الخارجية الإيرانية تحذر من محاولات إسرائيلية لتخريب مسار المفاوضات النووية

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، من محاولات إسرائيلية لتخريب مسار المفاوضات النووية التي استأنفت يوم 29 نوفمبر بين طهران والقوى العالمية في فيينا.

وقال زاده في تغريدة عبر "تويتر": "النظام الإسرائيلي الذي يعتمد وجوده على خلق التوتر، عاد مرة أخرى، ليقدم الأكاذيب بهدف تسميم محادثات فيينا"، مضيفا: "جميع الأطراف في غرفة المفاوضات الآن يواجهون اختبارا لاستقلاليتهم وإرادتهم السياسية لأداء المهمة - بغض النظر عن الأخبار المزيفة المصممة لتدمير احتمالات النجاح".

Israeli regime whose existence relies on tension is at it again, trumpeting lies to poison Vienna talks.



All parties in the room now face a test of their independence & political will to carry out the job— irrespective of the fake news designed to destroy prospects for success. — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) December 1, 2021

هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قبل أيام، أن تل أبيب لن تعارض المحادثات الجارية في فيينا حول مشروع إيران النووي، لكنها تعتقد أنه "لا مكان لسياسة المماطلة" في هذا الشأن.

المصدر: RT