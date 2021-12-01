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الخارجية الإيرانية تحذر من محاولات إسرائيلية لتخريب مسار المفاوضات النووية

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الخارجية الإيرانية تحذر من محاولات إسرائيلية لتخريب مسار المفاوضات النووية
Reuters
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حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، من محاولات إسرائيلية لتخريب مسار المفاوضات النووية التي استأنفت يوم 29 نوفمبر بين طهران والقوى العالمية في فيينا.

وقال زاده في تغريدة عبر "تويتر": "النظام الإسرائيلي الذي يعتمد وجوده على خلق التوتر، عاد مرة أخرى، ليقدم الأكاذيب بهدف تسميم محادثات فيينا"، مضيفا: "جميع الأطراف في غرفة المفاوضات الآن يواجهون اختبارا لاستقلاليتهم وإرادتهم السياسية لأداء المهمة - بغض النظر عن الأخبار المزيفة المصممة لتدمير احتمالات النجاح".

هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قبل أيام، أن تل أبيب لن تعارض المحادثات الجارية في فيينا حول مشروع إيران النووي، لكنها تعتقد أنه "لا مكان لسياسة المماطلة" في هذا الشأن.

المصدر: RT

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