نولاند: الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في التسوية في دونباس

أعلنت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي عن استعداد واشنطن للانخراط في عملية تسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا في حال أعربت موسكو وكييف عن رغبتها في ذلك.

وقالت نولاند خلال منتدى كييف للأمن، اليوم الأربعاء: "نعمل حاليا على التوضيح أنه إذا كان هناك دور مناسب لنا وكان الطرفان يرغبان في ذلك وإذا كان من شأن ذلك أن يساعد، فنحن مستعدون للقيام بذلك".

وتابعت: "لكننا لا نرى بديلا للبدء بتطبيق اتفاقيات مينسك فعلا بدلا من الحديث عن ذلك"، مضيفا أن ذلك سيتطلب إرادة سياسية ثابتة.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن أوكرانيا لا يجب أن تجري مفاوضات تحت التهديد باستخدام القوة.

وأضافت: "فالخطوة الأولى بالنسبة لروسيا من الواضح أنها ستكون سحب القوات التي تهدد والتي يتم حشدها على حدود أوكرانيا لتهيئة ظروف أفضل للمفاوضات".

وأكدت أنه بوسع الولايات المتحدة أن تلعب "دورا مساعدا" في عملية التسوية، دون أن يكون ذلك بديلا لصيغة نورماندي.

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت أنها ليس طرفا في النزاع بشرق أوكرانيا المستمر منذ 2014.

المصدر: "إنترفاكس"