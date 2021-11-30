بريطانيا: تسجيل 14 إصابة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 14 إصابة على الأقل بمتحور "أوميكرون"، وذلك بعد اكتشاف خمس حالات أخرى من أحدث سلالة لفيروس كورونا في اسكتلندا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن رئيسة وكالة الأمن الصحي البريطانية الدكتورة جيني هاريس، حذرت الوزراء من أنه "من المحتمل تسجيل المزيد من الإصابات بهذا المتحور خلال الأيام المقبلة".

هذا ودعت هاريس المواطنين إلى تقليل مقدار الوقت الذي يقضونه في الأماكن العامة، للحد من انتشار المتحور الجديد الذي يُخشى أن يكون أكثر قابلية للانتشار من "دلتا".

بدوره، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه بينما يتفق مع مسؤولي الصحة حول "اتخاذ الاحتياطات"، فإن الحكومة لا تفكر حاليا في "تغيير التوجه العام"، مضيفا: "لا نعتقد أن هذا ضروري. لا نرى أي شيء يشير إلى أننا بحاجة للذهاب إلى الخطة ب".

المصدر: "الإندبندنت"