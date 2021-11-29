اسكتلندا وويلز تطالبان بتشديد قواعد الحجر الصحي

طالبت اسكتلندا وويلز، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتشديد قواعد الحجر الصحي على المسافرين الذين يزورون المملكة المتحدة، وسط مخاوف من انتشار سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، في مؤتمر صحافي إنها ونظيرها الويلزي، مارك دراكفورد، وجها رسالة مشتركة إلى جونسون يطلبان منه زيادة مدة الحجر الصحي إلى ثمانية أيام، والخضوع إلى اختباري PCR، في اليوم الثاني من الوصول، كما هو متبع حاليا، بالإضافة إلى اليوم الثامن.

وأضافت: "ليس هناك شك في أن هذه السلالة من كورونا تمثل تحديا في مسار الوباء"، داعية جونسون إلى استضافة اجتماع عاجل للجنة التخطيط للطوارئ التابعة للحكومة البريطانية، للاتفاق على نهج مشترك.

وشددت ستورجيون على أنها ودراكفورد يعتقدان أن هناك حاجة ماسة لزيادة فترة الحجر الصحي والاختبارات الاحترازية للوافدين الجدد، لمنع وصول "أوميكرون" إلى المملكة المتحدة.

وقد رفضت رئاسة الحكومة البريطانية هذه الدعوات، وقال متحدث باسم جونسون إن "تمديد متطلبات الحجر الصحي سيكون له تأثير ضار على صناعة السفر"، مضيفا: "نعتقد أن النهج الذي اتخذناه هو النهج المتناسب مع الأدلة المتوفرة لدينا حاليا حول هذا المتحور الجديد".

هذا وأبلغت اسكتلندا اليوم الاثنين، عن تسجيل ست حالات إصابة بـ"أوميكرون"، بعضها غير مرتبط بالسفر إلى جنوب إفريقيا، مما أثار مخاوف من انتشار هذه السلالة الجديدة في المجتمع.

وأبلغت بريطانيا ككل عن تسع حالات إصابة بـ"أوميكرون"، فيما فرضت الدول الأربع في المملكة المتحدة قيودا على السفر إلى جنوب إفريقيا، حيث تم هناك اكتشاف المتغير لأول مرة الأسبوع الماضي.

المصدر: "الغارديان" + "الإندبندنت" + "رويترز"