وكلاء سفر: توتر بين المسافرين مع تشديد قيود السفر بسبب مخاوف "أوميكرون"

قال وكلاء سفر، إن بعض الراغبين في السفر يفكرون بإلغاء خططهم أو إرجائها، في ضوء القيود الجديدة التي نجمت عن رصد المتحور "أوميكرون" بما يهدد التعافي الهش لصناعة السياحة العالمية.

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وأفاد متحدث باسم شركة "فلايت سنتر ترافل جروب" بأن بعض المسافرين الأستراليين الذين حجزوا رحلاتهم عن طريقها ألغوا الرحلات أو أرجؤوها، وسط اشتراطات جديدة على الوافدين بالعزل المنزلي أو في أحد الفنادق لمدة 72 ساعة انتظارا لنتائج فحوص كوفيد-19.

ولا تزال حدود أستراليا مغلقة أمام السياح من جميع دول العالم، باستثناء نيوزيلندا وسنغافورة.

وقالت شركة "خطوط سنغافورة الجوية" إنها حولت بعض رحلات الركاب المتجهة إلى جوهانسبرغ وكيب تاون، إلى رحلات لنقل البضائع فقط، بعد أن فرضت سنغافورة قيودا على المسافرين الذين سبق أن سافروا إلى الجنوب الإفريقي.

وكانت سنغافورة قد بدأت في الآونة الأخيرة رفع القيود بخطوات حذرة على سفر الأجانب، ولكنها قررت يوم الأحد إرجاء خطط فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين من الإمارات وقطر والسعودية، لأن هذه الدول تمثل نقاط عبور للمسافرين الأفارقة.

وتمثل دول جنوب القارة الإفريقية، التي اكتشف فيها متحور "أوميكرون" نسبة ضئيلة من حركة السفر الدولي على مستوى العالم، لكن إسرائيل واليابان أعلنتا إغلاق حدودهما أمام جميع المسافرين الأجانب، كما شددت بريطانيا وأستراليا القيود على الوافدين، بسبب السلالة الجديدة.

المصدر: رويترز