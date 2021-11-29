عقب وصولها إلى إسرائيل... إصابة إحدى المشاركات بمسابقة بملكة جمال الكون بكورونا

قال منظمو مسابقة ملكة جمال الكون إن إحدى المتسابقات أثبتت إصابتها بكورونا بعد وصولها إلى إسرائيل، التي ستستضيف المسابقة، على الرغم من إغلاق حدودها في مواجهة متحور "أوميكرون".

هذا ولم يتم تحديد هوية وجنسية المتسابقة أو ما إذا كانت مصابة بالمتحور الجديد من كورونا، والذي أعلن عن اكتشافه الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا. فيما أفادت تقارير إعلامية محلية بأن المتسابقة المصابة بالفيروس هي ملكة جمال فرنسا كليمنس بوتينو.

وأكد منظمو المسابقة أن المتسابقة أتت نتيجتها إيجابية عقب وصولها إلى إسرائيل وقد نقلت إلى الفندق حيث تخضع للحجر الصحي، مشيرين إلى أنها مطعمة بالكامل ضد كورونا، وخضعت للاختبار قبل مغادرتها بلدها حيث كانت نتيجتها سلبية.

وقال المنظمون إن معظم المتسابقين الثمانين المشاركين في المسابقة وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، وأن الحدث سيعقد كما هو مخطط في 12 ديسمبر في إيلات، مع بروتوكولات صارمة بشأن فيروس كورونا.

وأغلقت إسرائيل حدودها أمام جميع المسافرين الأجانب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو أحد الإجراءات العديدة المتخذة لمنع انتشار متغير "أوميكرون"، بعد تسجيل إصابتين به لدى مسافرين إثنين عائدين من إفريقيا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"