وكالة فلسطينية: ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل

كشفت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل أن ملكة جمال اليونان، رافائيلا بلاستيرا، أعلنت انسحابها من مسابقة ملكة جمال الكون التي تنظمها إسرائيل ديسمبر المقبل.

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ونقلت الحملة عن رافائيلا بلاستيرا قولها: "لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة والتصرف وكأن لا شيء يحدث، بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك".

وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد أعلنت في وقت سابق أنها "سحبت الدعم" عن ملكة جمال البلاد الحالية بسبب تمسك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل الشهر المقبل.

في سياق آخر، دعت عدة جهات إلى مقاطعة ثقافية لإسرائيل، حيث طالبت عريضة المغني الكندي، جاستن بيبر، بإلغاء حفله المقرر أن يحييه في إسرائيل في 13 أكتوبر 2022.

وجاء في العريضة: "وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش"، منظمة حقوق الإنسان الأكثر احتراما في العالم، و"بتسيلم"، أكبر منظمة لحقوق الإنسان في إسرائيل، فإن إسرائيل تمارس الفصل العنصري من النهر إلى البحر".

المصدر: "معا"