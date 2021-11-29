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مسؤول صحي إيطالي: حتى الآن لا يوجد متحور يقاوم اللقاحات المضادة لكورونا

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مسؤول صحي إيطالي: حتى الآن لا يوجد متحور يقاوم اللقاحات المضادة لكورونا
Reuters YARA NARDI
التطعيم ضد فيروس كورونا في إيطاليا
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أعلن فرانكو لوكاتيللي، رئيس المجلس الأعلى للصحة في إيطاليا (CSS) أنه " حتى الآن لم يظهر أي متحور من فيروس كورونا مقاوم لتأثير اللقاحات".

وأضاف لوكاتيللي في تصريحات لقناة "سكاي24" حول فرضية الحصول على جرعة رابعة من التطعيم في المستقبل القريب، إن هذه الفرضية "لا يمكن استبعادها".

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وحول تحديث اللقاحات أشار إلى أن "اللقاحات الموجودة لدينا فعالة إلى حد كبير".

وفي ما يتعلق بمتحور "أوميكرون" الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، قال:  "لقد سمعت عبارات تثير الحيرة"، مؤكدا أنه "لا يتم إخفاء أي شيء عن السكان".

وأضاف: "من المحتمل جدا أن يكون متحور أوميكرون أشد عدوى، لكن من هنا يجب إثبات أنه يصبح أكثر خطورة من حيث قدرته على التسبب بأعراض خطيرة".

ودعا إلى "التحلي بالهدوء وإلى محاولة دراسة الموقف جيدا، دون التقليل من شأن أي شيء، لكن دون تهويل الناس أيضا".

المصدر: "آكي" 

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