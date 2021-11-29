بوتين يبحث مع لوكاشينكو الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الوضع على الحدود بين بيلاروس وبولندا، وفق ما أفاد الكرملين مساء اليوم الاثنين.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيسين تباحثا أيضا حول "جدول الاتصالات الثنائية القادمة على مختلف المستويات".

من جهتها أوردت وكالة "بيلتا" البيلاروسية اليوم الاثنين نقلا عن قناة "بول بيرفوغو" القريبة من رئيس الدولة البيلاروسية في "تيليغرام" أن زعيمي البلدين ناقشا أيضا "الوضع حول بيلاروس وروسيا"، إضافة إلى جدول العمل المشترك واللقاءات القادمة.

المصدر: "نوفوستي"