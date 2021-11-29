 
مباشر

بوتين يبحث مع لوكاشينكو الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية

أخبار العالم

بوتين يبحث مع لوكاشينكو الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rukc

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الوضع على الحدود بين بيلاروس وبولندا، وفق ما أفاد الكرملين مساء اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد
تواصل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروس وبولندا
تواصل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروس وبولندا

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيسين تباحثا أيضا حول "جدول الاتصالات الثنائية القادمة على مختلف المستويات".

من جهتها أوردت وكالة "بيلتا" البيلاروسية اليوم الاثنين نقلا عن قناة "بول بيرفوغو" القريبة من رئيس الدولة البيلاروسية في "تيليغرام" أن زعيمي البلدين ناقشا أيضا "الوضع حول بيلاروس وروسيا"، إضافة إلى جدول العمل المشترك واللقاءات القادمة.

 

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا