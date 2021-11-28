وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن تعرض شرطي للطعن في باريس

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن شرطيا تعرض للطعن أثناء فترة راحته وأصيب بجروح خطيرة في باريس اليوم الأحد.

وأضاف دارمانان في تغريدة أن تحقيقا بدأ لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن السلطات تبذل كل جهد ممكن لإلقاء القبض على الجاني.

ولم يذكر الوزير أي دافع وراء حادث الطعن.

المصدر: "رويترز"