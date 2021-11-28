بريطانيا تدعو وزراء الصحة بمجموعة السبع لاجتماع طارئ الاثنين بخصوص "أوميكرون"

قالت بريطانيا إنها ستعقد اجتماعا طارئا لوزراء الصحة بدول مجموعة السبع غدا الاثنين، لبحث التطورات المتصلة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وجاءت دعوة لندن لعقد الاجتماع إثر مواصلة المتحور الجديد انتشاره في مختلف أرجاء العالم اليوم الأحد، حيث تم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمارك وأستراليا على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

وأثار اكتشاف متحور أوميكرون، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بأنه "مقلق"، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.

ومن المحتمل أن يكون متحور أوميكرون شديد العدوى، لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.

المصدر: "رويترز"