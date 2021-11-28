إيران.. هزة أرضية قوية في محافظة خراسان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، ضواحي مدينة آرين شهر، التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية بشرق إيران.

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وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الهزة وقعت على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر، و55 كم من مدينة سه قلعة، و58 كم من مدينة قاين، في الساعة الواحدة و38 دقيقة بتوقيت غرينتش.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وقع الزلزال على عمق 2 كيلومتر. ولم ترد تقارير بشأن خسائر مادية أو بشرية.

المصدر: سبوتنيك