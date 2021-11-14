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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب محافظة فارس جنوب إيران

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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب محافظة فارس جنوب إيران
Reuters FABRIZIO BENSCH
جهاز قياس الزلازل
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ليلة السبت – الأحد ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذه الهزة وقعت في تمام الساعة 12:22 بعد منتصف ليلة السبت - الأحد بالتوقيت المحلي.

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وأضاف أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة وعلى عمق 7 كم من سطح الأرض.

ووقعت الهزة على بعد 8 كم من مدينة جويم و20 كم من مدينة بناروية و26 كم من مدينة شهر بير و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار محتملة ناجمة عن الهزة.

 

المصدر: "فارس" 

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