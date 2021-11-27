مستجدات "أوميكرون".. متحور كورونا الجديد يدفع العالم للاستنفار

دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

الولايات المتحدة تعتبر المتحور "أوميكرون" إنذارا خطيرا

أستراليا تفرض حجرا صحيا 14 يوما على مواطنيها القادمين من 9 دول إفريقية

تعليمات جديدة للطيران المدني الكويتي بخصوص متحور "أوميكرون"

المصدر: RT