مستجدات "أوميكرون".. متحور كورونا الجديد يدفع العالم للاستنفار
Reuters
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دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.
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المصدر: RT
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