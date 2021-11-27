وزير ألماني: العثور على متحور يشبه سلالة "أوميكرون" في أراضي البلاد
Reuters
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أفاد وزير في ولاية هيسن الألمانية، اليوم السبت، بأن متحور "أوميكرون، الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب إفريقيا على الأرجح قد وصل إلى ألمانيا.
وكتب كاي كلوزه، وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية هيسن الواقعة غرب ألمانيا والتي يوجد بها مطار فرانكفورت، على صفحته في "تويتر": "الليلة الماضية تم العثور على العديد من المتحورات التي تشبه متحور "أوميكرون" في جسم مسافر عائد من جنوب إفريقيا".
وأضاف أنه يجري حاليا البحث التفصيلي في المتحور الذي تم اكتشافع لدى هذا المسافر.
المصدر: رويترز
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