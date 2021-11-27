 
مباشر

وزير ألماني: العثور على متحور يشبه سلالة "أوميكرون" في أراضي البلاد

أخبار العالم

وزير ألماني: العثور على متحور يشبه سلالة
Reuters
مطار فرانكفورت، ألمانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ru0x

أفاد وزير في ولاية هيسن الألمانية، اليوم السبت، بأن متحور "أوميكرون، الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب إفريقيا على الأرجح قد وصل إلى ألمانيا.

إقرأ المزيد
مستجدات
مستجدات "أوميكرون".. متحور كورونا الجديد يدفع العالم للاستنفار

وكتب كاي كلوزه، وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية هيسن الواقعة غرب ألمانيا والتي يوجد بها مطار فرانكفورت، على صفحته في "تويتر": "الليلة الماضية تم العثور على العديد من المتحورات التي تشبه متحور "أوميكرون" في جسم مسافر عائد من جنوب إفريقيا".

وأضاف أنه يجري حاليا البحث التفصيلي في المتحور الذي تم اكتشافع لدى هذا المسافر.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا