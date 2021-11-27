تايلاند وسريلانكا تمنعان دخول القادمين من دول إفريقية بسبب تفشي متحور "أوميكرون"

قررت كل من تايلاند وسريلانكا منع دخول القادمين من دول إفريقية صنفتها بأنها عالية الخطورة، بسبب تفشي متحور "أوميكرون" الجديد فيها.

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وذكر مسؤول كبير بقطاع الصحة أن تايلاند أعلنت اليوم السبت، أنها ستمنع القادمين من بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، من الدخول إلى البلاد اعتبارا من ديسمبر القادم.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تفشي السلالة الجديدة "بي.1.1.529" (أوميكرون) المتحورة من فيروس كورونا.

كذلك، أعلنت السلطات السريلانكية منع دخول الوافدين من 6 بلدان إفريقية.

وقالت الحكومة في بيان إنه لن يسمح بدخول المسافرين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني بدءا من يوم الاثنين. كما سيتعين على الذين وصلوا من هذه البلدان الستة في اليومين الماضيين الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما.

المصدر: رويترز