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أستراليا تفرض حجرا صحيا 14 يوما على مواطنيها القادمين من 9 دول إفريقية

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أستراليا تفرض حجرا صحيا 14 يوما على مواطنيها القادمين من 9 دول إفريقية
Reuters
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أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت اليوم السبت أن بلاده ستبدأ تطبيق حجر صحي  لمدة 14 يوما على المواطنين القادمين من 9 دول إفريقية بينهم جنوب إفريقيا بسبب تفشي متحور كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة الأسترالي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن أي شخص ليس مواطنا أستراليا، وكان موجودا خلال الأسبوعين الماضيين في البلدان الإفريقية حيث تم اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا لن يتمكن من دخول أستراليا.

المصدر: رويترز

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