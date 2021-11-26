بسبب المتحور الجديد.. هونغ كونغ تمنع القادمين من 8 دول إفريقية من دخول أراضيها

قالت حكومة هونغ كونغ، اليوم الجمعة، إنها ستمنع غير المقيمين في هونغ كونغ القادمين من ثماني دول إفريقيا من دخول أراضيها، إذا كانوا قد أقاموا في تلك الدول خلال الـ21 يوما الماضية.

وذكرت الحكومة في بيان أن الإجراء، الذي يسري اعتبارا من يوم السبت، يشمل الوافدين من بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي.

وأضافت أنه "إلى جانب جنوب إفريقيا التي تعد بالفعل مكانا محددا عالي الخطورة، لن يُسمح لغير المقيمين في هونغ كونغ الذين أقاموا في هذه الأماكن خلال 21 يوما بدخول المدينة".

ودفع متحور جديد من فيروس كورونا، تم رصده في جنوب إفريقيا، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى إلى تشديد الرقابة على الحدود، فيما يسعى الباحثون لمعرفة ما إذا كانت الطفرة مقاومة للقاحات.

المصدر: "رويترز"