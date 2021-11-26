قتلى في إطلاق نار على حافلة مدرسية في كوسوفو

أفادت وسائل إعلام صربية بسقوط ما لا يقل عن 4 قتلى جراء إطلاق نار على حافلة كانت تقل طلابا في إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن انفصاله من طرف واحد.

وحسب التلفزيون الصربي، فإن مجهولين أطلقوا النار على الحافلة في بلدة غلوتشاني، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سائق الحافلة واثنان من الطلبة.

Пуцњава код Дечана: Убијена два ученика и возач аутобуса.



Три особе су настрадале, а најмање две повређене у пуцњави на аутобус са ученицима у селу Глођане код Дечана, преносе медији у Приштини.



Погинули су албанске националности. pic.twitter.com/nKl9AvE0IF — Bonton_cg (@bonton_cg) November 26, 2021

وأسفر الحادث كذلك عن سقوط مصابين، لكن عددهم الدقيق مجهول. وكانت التقارير الأولية تتحد عن أصابة شخصين بجروح.

وقد وصل المحققون إلى مكان الحادث للتأكد من ملابساته.

المصدر: وكالات