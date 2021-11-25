جونسون يقدم لماكرون خطة لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر المانش

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه وجه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تتضمن خطة من 5 خطوات لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر المانش.

وتقضي الخطة بتسيير دوريات مشتركة لتقليص عدد القوارب التي تبحر من فرنسا باتجاه بريطانيا، وعلى متنها مهاجرون.

واقترح جونسون كذلك استخدام التكنولوجيات المتقدمة لرصد تحركات المهاجرين، بما في ذلك الرادارات، وتعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية في البلدين التي تراقب المياه، وتنظيم المراقبة من الجو.

ودعا جونسون كذلك إلى تعزيز التعاون في إطار جهاز الاستخبارات المشترك للإسراع بتبادل المعلومات للقبض على المزيد من الأشخاص المتورطين في تهريب المهاجرين، سواء في بريطانيا أو في فرنسا.

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إضافة إلى ذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني لإطلاق العمل لصياغة اتفاقية ثنائية مع فرنسا بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المانش، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يحبط نشاط الجماعات الإجرامية التي تقوم بتنظيم الهجرة غير الشرعية.

ويأتي ذلك على خلفية غرق قارب بالقرب من مدينة كاليه الفرنسية الواقعة على ساحل المانش يوم الأربعاء، كان على متنه نحو 50 مهاجرا غير شرعي، كانوا يسعون للوصول إلى بريطانيا.

وأسفر الحادث عن مصرع ما لا يقل عن 27 شخصا، بينما تستمر العمليات للبحث عن الناجين.

وبشكل عام دخل أكثر من 25 ألف شخص أراضي المملكة المتحدة بصورة غير شرعية، جاؤوا من أراضي فرنسا عبر المانش منذ بداية العام الجاري.

المصدر: "تاس"