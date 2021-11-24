ألمانيا.. الائتلاف الحكومي الجديد يعتزم الانفتاح على المهاجرين

تخطط الحكومة الألمانية المقبلة لتحسين حقوق طالبي اللجوء وتيسير الهجرة للعاملين المهرة وتبسيط عملية الحصول على الجنسية الألمانية.

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وأعلنت الحكومة الائتلافية التي أجمع عليها الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والديمقراطيون الأحرار، أنها تخطط لجعل ألمانيا وجهة أكثر جذبا للمهاجرين، وتسهيل الحياة لطالبي اللجوء الراغبين في الاندماج.

كما اتفق الائتلاف على تقديم قانون يتيح تعدد الجنسية، إذ يتطلب الحصول على الجنسية الألمانية عموما أن يتخلى طالبها عن أي جنسية أخرى رغم وجود استثناءات بينها مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وسيمنح القانون الجديد الجنسية الألمانية للأطفال الذين يولدون في ألمانيا لوالدين أجنبيين لو كان أحدهما مقيما في ألمانيا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات.

ويستهدف القانون جيل مهاجري العمالة الوافدة في ألمانيا الذين قدموا من جنوب أوروبا وتركيا في الستينات والسبعينات.

كذلك سيتم استبدال الشرط الأساسي للحصول على الجنسية والمثير للجدل وهو "العيش وفقا لأسلوب الحياة الألماني" بمعيار أوضح في القانون الجديد.

وسيتمكن طالبو اللجوء الذين لديهم إقامة مؤقتة من الحصول على إقامة أكثر أمانا، وإحضار أُسرهم بعد أربع إلى ست سنوات لو أحسنوا الاندماج في المجتمع.

وكانت الهجرة قضية حاسمة في حملة الانتخابات الألمانية عام 2017 بعد قرار المستشارة أنغيلا ميركل فتح الباب أمام مئات آلاف اللاجئين في 2015.

المصدر: "رويترز"