فرنسا.. توقيف أربعة مهربين على خلفية حادث غرق زورق المانش

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة أوقفت أربعة مهربين يشتبه في "ارتباطهم المباشر" بحادث غرق زورق طالبي اللجوء الذي أودى بحياة 31 شخصا في قناة المانش.

وأضاف في كاليه، حيث وقع الحادث: "أريد أن أقول من هذا المكان إن المسؤولين عن هذا الوضع المؤسف هم المهربون"، داعيا إلى "رد دولي منسق وقاس" على هذه المأساة "التي تؤثر فينا جميعا".

وأعلنت الشرطة الفرنسية مصرع 27 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقتل خمسة مهاجرين على الأقل إثر غرق زورقهم في قناة المانش قبالة الساحل الفرنسي أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

المصدر: "أ ف ب" + RT