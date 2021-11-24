جونسون يعرب عن صدمته لغرق المهاجرين في القناة الإنكليزية

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته بمقتل ما لا يقل عن 31 مهاجرا في القناة الإنكليزية.

وقال جونسون: "أريد فقط القول إنني مصدوم وفي حزن عميق للخسارة في الأرواح التي شهدتها القناة".

وأضاف: "أفكاري وتعاطفي مع الضحايا وعائلاتهم... ما عانوه مروع، وهذه الكارثة تؤكد مدى خطورة عبور القناة بهذه الطريقة".

وأعلنت الشرطة الفرنسية مصرع 27 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقتل خمسة مهاجرين على الأقل إثر غرق زورقهم في قناة المانش قبالة الساحل الفرنسي أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

المصدر: "رويترز"