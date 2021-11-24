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مصرع 27 مهاجرا إثر غرق زورقهم قبالة سواحل كاليه الفرنسية

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مصرع 27 مهاجرا إثر غرق زورقهم قبالة سواحل كاليه الفرنسية
Reuters GONZALO FUENTES
مهاجرون قبالة سواحل فرنسا
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أعلنت الشرطة الفرنسية مصرع 27 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا .

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الحادث بأنه "مأساة" مع تسجيل أعلى حصيلة منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في 2018. وكتب في تغريدة على "تويتر": "أتعاطف مع العدد الكبير من المفقودين والجرحى ضحايا المهربين المجرمين الذين يستغلون بؤسهم"، مؤكدا متابعة "الوضع مباشرة".

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وقبل هذا الحادث كانت حصيلة القتلى منذ مطلع السنة الحالية ثلاثة قتلى وأربعة مفقودين.

وفي العام 2020 قضى ستة أشخاص وفقد ثلاثة آخرون في مقابل أربعة قتلى في 2019.

 

المصدر: "أ ف ب"

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