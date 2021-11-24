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يريفان: وزيرا الخارجية الأرمني والروسي بحثا التسوية في قره باغ

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يريفان: وزيرا الخارجية الأرمني والروسي بحثا التسوية في قره باغ
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (على اليمين) ونظيره الأرمني آرارات ميرزويان
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أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية أن الوزير آرارات ميرزويان أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، بحثا فيها الوضع في إقليم قره باغ.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الجانبين ناقشا القضايا المتعلقة بتثبيت التسوية في إقليم قره باغ. 

وأشار البيان إلى أن الوزير الأرمني وضع نظيره الروسي في صورة "الوضع الناجم عن العدوان الأخير للقوات المسلحة الأذربيجانية على أراضي أرمينيا وسيادتها"، مشددا على دور علاقات الحلفاء القائمة بين أرمينيا وروسيا في سياق الجهود الهادفة إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.

كما بحث الوزيران تنفيذ الالتزامات التي أخذتها الأطراف على عاتقها في إطار الإعلانين الثلاثيين الصادرين عن أرمينيا وأذربيجان وروسيا في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021.

وقالت الخارجية الأرمنية إلى إن ميرزويان ولافروف أشارا إلى أهمية التوصل إلى تسوية شاملة لنزاع قره باغ من خلال المفاوضات في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

المصدر: موقع وزارة خارجية أرمينيا

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