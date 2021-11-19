لافروف واثق من انعقاد الاجتماع الثلاثي حول قره باغ
Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه واثق من أن اللقاء الثلاثي حول قره باغ، بمشاركة روسيا وأرمينيا وأذربيجان، سيعقد.
وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن انعقاد اللقاء يحتاج إلى توافق بين الأطراف المشاركة فيه.
وذكر لافروف: "بالنسبة لعقد لقاء ثلاثي، هناك حاجة إلى توافق. يجب أن يوافق جميع المشاركين على ذلك. أنا متأكد من أن مثل هذا الاجتماع سيعقد".
المصدر: تاس
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