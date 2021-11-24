طبيبة: حالة ساكاشفيلي تحسنت

قالت الطبيبة يلينا غيورغادزه عضو المجلس الطبي الحكومي بجورجيا إن الحالة الصحية لرئيس البلاد الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، تحسنت عن السابق وبات قادرا على المشي قليلا في ممر مستشفى غوري.

وذكرت الطبيبة، أن صحة ساكاشفيلي تدهورت كثيرا بعد أن بقي مضربا عن الطعام لفترة طويلة في السجن.

وأضافت، في حديث للصحفيين اليوم: "كل شيء يسير وفقا للخطة، وهناك تحسن في وضعه. من الصعب تحديد المدة التي يحتاج جسمه ليعود إلى حالته الطبيعية بالأمس كانت هناك المحاولة الأولى للمشي في الممر. وكان ذلك صعبا عليه بعض الشيء، لكنه تمكن الليلة الماضية من المشي قليلا لمدة خمس دقائق".

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في وقت سابق، أعلن عضو المجلس الطبي الجورجي نينو شاراشينيدز أن ساكاشفيلي، أنهى إضرابه في السجن عن الطعام الذي استمر 50 يوما، وأن "صحته مستقرة".

وقررت وزارة العدل الجورجية نقل ساكاشفيلي إلى مستشفى عسكري من مستشفى السجن الجمعة.

ونظمت مسيرات يومية في العاصمة تبليسي للمطالبة بنقله من مستشفى السجن إلى عيادة مدنية، كما أضرب عن الطعام نواب في البرلمان وأطباء وأنصار لساكاشفيلي تضامنا معه.

المصدر: نوفوستي