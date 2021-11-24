مجلس النواب في تشيلي يقر مشروع قانون زواج المثليين

قال المكتب الصحفي لمجلس النواب التشيلي، إن المجلس وافق أمس الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بالزواج بين ممثلي نفس الجنس وبتبنيهم الأطفال.

وذكر المكتب، أن مشروع القانون نال تأييد 101 نائب، وصوت ضده 30 نائبا، وامتنع اثنان عن التصويت. وتمت إحالة الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه للمرة الثالثة.

منذ عام 2015، يسري في تشيلي مفعول قانون يسمح للأزواج من نفس الجنس بتشكيل اتحاد مدني. والقانون الجديد سيساوي حقوقهم تماما مع الأزواج من جنسين مختلفين، بما في ذلك المسائل المتعلقة بحقوق الوالدين والتبني. في الوقت الراهن لا يجوز في تشيلي، للأزواج من نفس الجنس تبني الأطفال معا. رسميا، يمكن لشخص واحد فقط من الزوجين أن يصبح أحد الوالدين.

إقرأ المزيد

في يوليو، وافق مجلس الشيوخ بالفعل على مشروع القانون، ولكن بعد ذلك تم إجراء تعديلات عليه، فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة في القانون المدني الشيلي: وبدلا من كلمتي "الأب" و "الأم"، سيتم الآن استخدام "الوالد"، وبدلا من كلمتي "الزوج" و "الزوجة"، سيتم استخدام كلمة "عقيل".

المصدر: تاس