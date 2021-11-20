البطريرك كيريل يرد على سؤال حول اعتراف الكنيسة بزواج المثليين
Sputnik
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قال بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لن تعترف أبدا بالمعاشرة بين الناس من نفس الجنس كزواج، وستعتبرها خطيئة دائما.
وأضاف البطريرك: "هذا أمر بسيط: الكنيسة الأرثوذكسية لا توافق ولن توافق أبدا على الموضة الجديدة لعلاقات الزواج. نحن نسمي المعاشرة بين أشخاص من نفس الجنس، بالخطيئة الكبرى".
وأشار البطريرك الروسي، إلى أن "الكنيسة في الغرب ضعيفة إلى حد كبير".
اليوم يحتفل راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بعيد ميلاده الخامس والسبعين.
المصدر: نوفوستي
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