 
مباشر

البطريرك كيريل يرد على سؤال حول اعتراف الكنيسة بزواج المثليين

أخبار روسيا

البطريرك كيريل يرد على سؤال حول اعتراف الكنيسة بزواج المثليين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rs1m

قال بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لن تعترف أبدا بالمعاشرة بين الناس من نفس الجنس كزواج، وستعتبرها خطيئة دائما.

وأضاف البطريرك: "هذا أمر بسيط: الكنيسة الأرثوذكسية لا توافق ولن توافق أبدا على الموضة الجديدة لعلاقات الزواج. نحن نسمي المعاشرة بين أشخاص من نفس الجنس، بالخطيئة الكبرى".

إقرأ المزيد
بوتين يمنح البطريرك كيريل وسام تقدير في عيد ميلاده الـ75
بوتين يمنح البطريرك كيريل وسام تقدير في عيد ميلاده الـ75

وأشار البطريرك الروسي، إلى أن "الكنيسة في الغرب ضعيفة إلى حد كبير".

اليوم يحتفل راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بعيد ميلاده الخامس والسبعين.

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا