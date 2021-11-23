واشنطن: اتصالاتنا مستمرة مع روسيا حول أوكرانيا
Reuters Kevin Lamarque
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلاده تحافظ على الاتصالات مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك على مستوى الخارجية والاستخبارات.
وقال: "أجرينا مناقشات مع الجانب الروسي حول ذلك، وتم الإعلان عن بعضها، بما في ذلك عبر وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والاستخبارات".
وأضاف: "كما تعلمون عن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية، حيث توجه وليام بيرنز إلى موسكو قبل أسابيع قليلة".
وتابع: "مناورات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا لا تزال مصدر قلق للولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "نوايا موسكو غير معروفة لواشنطن".
المصدر: "تاس"
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