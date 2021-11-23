بلغ عددهم 11 ألفا.. قوات "إقليم تيغراي" تنشر فيديو لأسرى الجيش الإثيوبي

نشرت قوات إقليم تيغراي يوم الثلاثاء فيديو استعرضت فيه "أسرى من الجيش الإثيوبي"، وقالت إن عددهم 11 ألفا.

ونشر عضو مكتب تيغراي للشؤون الخارجية كيندييا غيبريهوت فيديو يظهر "أسرى القوات الحكومية الإثيوبية لدى قوات "جبهة تيغراي"، وقال إن عددهم 11 ألفا.

ከ11,000 በላይ የአብይና የኢሳይያስ ሰራዊት ወታደሮች በትግራይ ምርኮኞች ማእከል ይገኛሉ:: ትላንት የእምባገነኖቹን .@AbiyAhmedAli#Ethiopia#Isaisafeworki#Eritrea ስርዓት በመቃወም ሰላሚዊ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን የአቋም መግለጫም አውጥተዋል:: ንስዕር pic.twitter.com/9elJ1w400r — Kindeya Gebrehiwot, PhD, Prof (@ProfKindeya) November 23, 2021

ونظم أسرى الحرب الإثيوبيون مسيرة في عاصمة إقليم تيغراي مدينة ميكيلي.

وشوهد الآلاف من أسرى الحرب الحكوميين يسيرون تحت حراسة مشددة من خاطفيهم أمام وسائل الإعلام وهم يهتفون "نحن جنود أبي" و"أوقفوا العنف العرقي".

المصدر: RT