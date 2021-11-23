الحرس الثوري: إيران هي التي تتحكم بالولايات المتحدة

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن "إيران هي من باتت تتحكم بالولايات المتحدة وتديرها، وأن أمريكا اليوم أضعف بكثير مما كانت عليه قبل 43 عاما عند انتصار الثورة".

وقال: "الاعداء يسعون للهيمنة على العالم من خلال تغيير شخصية وهوية شباب العالم بحيث تكون لديهم 3 خصائص وهي العقيدة الأمريكية المشتركة ونمط الحياة الغربية وامتلاك معلومات متماثلة".

وأضاف: "هذه هي الطبيعة الذاتية التي يجب أن يكون عليها الإنسان في القرن 21 حسب الرؤية الأمريكية، لذا علينا الدفاع عن هويتنا من خلال معرفة هذه السياسة".

وتابع: "الفكر التعبوي جعلنا لا نخشى أي قوة في العالم.. لقد رأيتم مواجهة شبابنا للأمريكيين مرارا.. البلاد اليوم هي بأيديكم.. أصمدوا وصونوا القيم المتبلورة.. الأعداء منعوا الدواء والغذاء عن أطفالنا لشل شعبنا.. أحذروا كي لا نصبح في لعبة حربهم النفسية".

وفي الشأن الاقتصادي، قال: "نحن الآن في حصار، ولكن حينما نريد إخراج لبنان من الحصار، وأن نرسل الوقود إليه، لا يمكن للأعداء استهداف سفننا وناقلات نفطنا".

وأضاف: "الأمريكيون لم يستهدفوا ناقلات نفطنا إلى لبنان لأنهم لا يملكون القوة على فعل ذلك".

وختم: "لدينا مشاكل اقتصادية، ولكن هذه المشاكل موجودة أيضا في الولايات المتحدة.. هنالك اليوم 40 مليون مشرد و50 مليون جائع في أمريكا التي تبلغ نفقاتها العسكرية السنوية 700 مليار دولار مع اجمالي انتاج محلي يبلغ أكثر من 14 تريليون دولار".

المصدر: RT + "فارس نيوز"