وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بمواجهة إيران حتى في الوقت الذي نعمل به على إحياء الاتفاق النووي

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران"، حتى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

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وفي كلمة ألقاها في البحرين خلال رحلة إلى الخليج، أشار أوستن إلى أن "التزام أمريكا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد".

وقال أوستن "نظل ملتزمين بنتيجة دبلوماسية للمسألة النووية. لكن إذا لم تكن إيران مستعدة للمشاركة بجدية ، فسننظر في جميع الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة."

وأشار أوستن إلى أن "هناك حاجة إلى المزيد من العمليات متعددة الأطراف والمتكاملة في المنطقة مع الحلفاء".

المصدر: "رويترز"