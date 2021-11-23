سان مارينو ولاوس تسجلان لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي الجرعة

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن حكومتي سان مارينو ولاوس وافقتا على استخدام اللقاح الروسي أحادي الجرعة "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف: "تمت في البلدين المذكورين الموافقة على استخدام "سبوتنك لايت" تطعيما أحاديا لتعزيز تأثير جميع اللقاحات الأخرى".

وأضاف: "نسجل المزيد والمزيد من البلدان التي توافق على استخدام هذا اللقاح".

وتابع: "أصبحت لاوس الدولة العشرين التي تقر "سبوتنيك لايت"، حيث تم في مارس الماضي الموافقة عليه في لاوس".

من جهته، أكد وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في سان مارينو روبرتو شافاتا الأسبوع الماضي، أن "بلاده تتفاوض مع روسيا لشراء دفعة من "سبوتنيك لايت" للجرعة الثالثة... نحن في مرحلة المفاوضات، وأعتقد أنها ستنتهي في غضون أسبوعين. حتى الآن، يتم استخدام لقاح شركة "فايزر" المعززة".

ووفقا لبيانات صندوق الاستثمارات الروسي، فإن فعالية "سبوتنيك V" في سان مارينو سجلت 95.9%، مشيرا إلى أن "هذه أفضل نتيجة بين جميع اللقاحات المستخدمة في البلد المذكور".

المصدر: "rbc.ru"