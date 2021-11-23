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الولايات المتحدة.. منفذ حادثة الدهس في ويسكونسن مغني راب يكره ترامب

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الولايات المتحدة.. منفذ حادثة الدهس في ويسكونسن مغني راب يكره ترامب
Reuters
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كشفت تحقيقات الشرطة الأمريكية أن منفذ حادثة الدهس في ولاية ويسكونسن، التي أدت إلى مقتل 5 وجرح 40 آخرين، داريل بروكس وهو مغني راب يكره الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بروكس (39 عاما) المعروف باسم MathBoi Fly، نشر الأغاني الخاصة به على تطبيق SoundCloud، والتي وجه فيها عدة شتائم إلى ترامب.

وقالت إنه مدان سابق بارتكاب جرائم جنسية، وفي عام 2006، أدين في محكمة نيفادا بتهمة الاغتصاب بعد أن مارس الجنس مع فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بينما كان هو يبلغ من العمر 24 عاما، مما أدى إلى حملها.

هذا وأعلنت الشرطة الأمريكية يوم أمس الاثنين أنه سيتم توجيه 5 تهم قتل لبروكس.

المصدر: "ديلي ميل"

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