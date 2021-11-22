الشرطة الأمريكية: توجيه 5 تهم بالقتل للرجل الذي صدم موكبا احتفاليا بسيارته

أعلنت الشرطة الأمريكية أنه سيتم توجيه 5 تهم قتل للشخص الذي دهس بسيارته المشاركين في موكب احتفالي في بلدة واكيشا بويسكونسن الأحد.

وكشف دانيال تومسون رئيس شرطة مدينة واكيشا أن المشتبه به يدعى داريل بروكس (39 عاما).

وأكد أن الشرطة لم تكن تلاحقه عندما صدم الحشد بسيارته وأضاف: "نحن واثقون من أنه تصرف بمفرده.. لا يوجد دليل على أن هذا حادث إرهابي".

وأوضح أن الشرطة تعتقد أنه خاض شجارا أسريا قبيل الحادث.

وأكدت الشرطة الأمريكية مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من أربعين آخرين، بعد أن اخترقت سيارة موكبا احتفاليا في مدينة واكيشا بولاية ويسكونسن.

المصدر: وكالات