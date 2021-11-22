الولايات المتحدة.. منفذ حادثة الدهس في ويسكونسن كان يفر من موقع جريمة أخرى

أفادت شبكة abc news الأمريكية بأن المحققين يعتقدون أن منفذ حادثة الدهس في ولاية ويسكونسن، التي أدت إلى مقتل 5 وجرح 40 آخرين، كان يفر من موقع جريمة أخرى كان قد ارتكبها.

ونقلت الشبكة عن إحاطة داخلية لقوات إنفاذ القانون من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن المحققين يعتقدون أن "السائق ربما كان يحاول الهروب من مسرح جريمة أخرى".

وأشارت الإحاطة إلى أن "الشرطة لديها شخص واحد قيد الاحتجاز، ولا يزال آخر طليقا".

وقال مصدر أمني للشبكة إن "هناك تقارير تفيد باحتمال وجود شخص ثان في السيارة"، مبينا أنه "لم يتم تأكيد هذه التقارير لكن الشرطة تحاول الحصول على المزيد من المعلومات".

وقالت مصادر للشبكة إن "التقييم الأولي للمحققين، بناء على أدلة الفيديو والمقابلات، هو أن السائق لم يكن يهدف إلى تنفيذ عملية دهش، لكنه كان يحاول الفرار من جريمة أخرى"، مشيرة إلى أن "المحققين ليس لديهم حتى الآن سبب للاعتقاد أن الحادث ناجم عن تعصب أو تطرف".

المصدر: abc news