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شرطة ويسكونسن تعلن اعتقال المشتبه به في حادثة الدهس وتنشر صورته وسيرته

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شرطة ويسكونسن تعلن اعتقال المشتبه به في حادثة الدهس وتنشر صورته وسيرته
Reuters
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أعلنت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية، اعتقال المشتبه به في حادثة دهس عدد من الأشخاص في أحد عروض عيد الميلاد بالمنطقة.

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وأكد رئيس شرطة ولاية ويسكونسن، دانيال طومسون، في مؤتمر صحفي أن ضابطا فتح النار على السيارة التي نفذت حادثة الدهس، لافتا إلى أنه تم احتجاز المشتبه به.

ووفقا لوثائق المحكمة، تم القبض على داريل إدوارد بروكس جونيور البالغ من العمر 39 عاما كمشتبه به في الحادث.

شرطة ويسكونسن تعلن اعتقال المشتبه به في حادثة الدهس وتنشر صورته وسيرته
المصدر: thepostmillennial

وذكر موقع " thepostmillennial" أن بروكس هو مجرم محترف، تم إطلاق سراحه من السجن قبل يومين من الحادث بعد دفعه كفالة قدرها 1000 دولار لثلاث جنح وجريمتين.

وأضاف "لديه تاريخ في مقاومة الاعتقال والعرقلة والضرب والإغواء الجنسي القانوني والخنق وتدمير الممتلكات والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية". وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقا بأن سيارة اقتحمت مهرجانا في أحد شوارع ويسكنسون الأمريكية مخترقة إجراءات الشرطة لتأمين العرض، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

شرطة ويسكونسن تعلن اعتقال المشتبه به في حادثة الدهس وتنشر صورته وسيرته
المصدر: thepostmillennial

ووقع الحادث في واوكيشا التي تبعد نحو 32 كيلومترا غرب ميلووكي بولاية ويسكونسن شمال وسط الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو مباشر من مدينة Waukesha السيارة الحمراء متعددة الاستخدامات تتخطى أولئك الذين كانوا يسيرون في عرض لعيد الميلاد.

المصدر: thepostmillennial

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