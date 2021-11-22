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شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية: قتلى وجرحى إثر دهس سيارة حشدا أثناء عروض عيد الميلاد

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شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية: قتلى وجرحى إثر دهس سيارة حشدا أثناء عروض عيد الميلاد
Reuters
مكان الحادث، واوكيشا، ولاية ويسكونسن الأمريكية
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قالت السلطات في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية إن بعض الأشخاص قتلوا عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أحد عروض عيد الميلاد بالمنطقة، أمس الأحد.

وأضافت أنه تم أيضا نقل 11 من البالغين و12 طفلا إلى مستشفيات المنطقة جراء الحادث.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقا بأن سيارة اقتحمت مهرجانا في أحد شوارع ويسكنسون الأمريكية مخترقة إجراءات الشرطة لتأمين العرض، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

ووقع الحادث في واوكيشا التي تبعد نحو 32 كيلومترا غرب ميلووكي بولاية ويسكونسن شمال وسط الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة حمراء اللون من طراز "إس.يو.في" مسرعة تخترق المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان بدا أن الشرطة تفتح النار على السيارة قبل اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

وأظهر الفيديو عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد بعد الحادث.

 

المصدر: News Executive + RT

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