غانتس: إيران حاولت نقل مواد متفجرة من سوريا بمسيرات وتتحرك خارج منطقة الشرق الأوسط

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن "التهديد النووي الإيراني لا يستهدف إسرائيل فقط"، لافتا إلى أن "طهران تتحرك خارج منطقة الشرق الأوسط".

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وفي كلمة ألقاها في مؤتمر أمني استضافته جامعة رايشمان، رأى بيني غانتس أن "التهديد الإيراني النووي لا يستهدف إسرائيل فقط، بل سائر دول العالم أيضا"، معتبرا أن "طهران تسعى للسيطرة على دول ضعيفة مثل اليمن وسوريا ولبنان والعراق من أجل ترويج عقيدتها المتطرفة فيها، كما زعم أن "إيران حاولت نقل مواد متفجرة من سوريا بواسطة طائرات مسيرة".

وأضاف: "إيران حاولت نقل مواد متفجرة "TNT" من سوريا للضفة الغربية بواسطة مسيرة، والهدف التسبب بعمليات إرهابية وتم رصدها قريبا من بيسان".

وأكمل غانتس : في شهر فبراير 2018، صدرت إيران مسيرات "شاهد 141" إلى مطار "T4" في سوريا، وكانت موجهة ضد إسرائيل..هذه المرة استخدمت إيران المسيرات لأسباب لم نشاهدها من قبل، والمسيرة التي أطلقت حملت مواد متفجرة".

ولفت غانتس إلى "تحركات طهران خارج منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى "نقلها البترول والأسلحة الى فنزويلا وتحركاتها في جنوب أمريكا ومساعيها لتوسيع نفوذها في أفغانستان".

وأضاف: "إيران بغض النظر عن طموحاتها الإقليمية والعالمية ترغب في إبادة إسرائيل"، مشددا على أن "الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في البلاد تعمل على منع إيران من تحقيق هدفها هذا".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"