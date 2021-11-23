إسرائيل: إيران شنت هجوما على أهداف بحرية من قواعد في شبهار بجزيرة قشم

اتهمت إسرائيل، إيران، اليوم الثلاثاء، بشن هجمات على أهداف بحرية من قواعد في شبهار بجزيرة قشم، لافتة إلى أن "هذه المواقع تستخدم أيضا لتخزين طائرات حربية مسيرة".

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وجاء هذا الاتهام على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، حيث أوضح أن هذا أول كشف علني للأمر، وذلك خلال كلمة بثها التلفزيون في مؤتمر أمني استضافته جامعة رايشمان.

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المصدر: RT + "رويترز"