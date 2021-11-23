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إسرائيل: إيران شنت هجوما على أهداف بحرية من قواعد في شبهار بجزيرة قشم

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إسرائيل: إيران شنت هجوما على أهداف بحرية من قواعد في شبهار بجزيرة قشم
Reuters Dan Williams
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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اتهمت إسرائيل، إيران، اليوم الثلاثاء، بشن هجمات على أهداف بحرية من قواعد في شبهار بجزيرة قشم، لافتة إلى أن "هذه المواقع تستخدم أيضا لتخزين طائرات حربية مسيرة".

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وجاء هذا الاتهام على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، حيث أوضح أن هذا أول كشف علني للأمر، وذلك خلال كلمة بثها التلفزيون في مؤتمر أمني استضافته جامعة رايشمان. 

إسرائيل: إيران شنت هجوما على أهداف بحرية من قواعد في شبهار بجزيرة قشم
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إسرائيل: إيران شنت هجوما على أهداف بحرية من قواعد في شبهار بجزيرة قشم
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المصدر: RT + "رويترز"

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