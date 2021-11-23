 بيسكوف: العقوبات الجديدة ضد "السيل الشمالي-2" خاطئة وغير شرعية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر أن العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة ضد خط نقل الغاز"السيل الشمالي-2"، غير شرعية.

وذكر بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن هذه العقوبات تبدو خاطئة، وخاصة على خلفية محاولات إقامة الحوار الذي تم فقدانه.

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وأضاف بيسكوف: "بالطبع، موقفنا يبقى سلبيا للغاية تجاه هذا التصرف. تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة. نحن نعتبره غير قانوني وخاطئ، خاصة على خلفية المحاولات المضنية لتطوير الحوار المفقود سابقا".

المصدر: تاس