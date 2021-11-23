اليونان.. وصول طائرة تقل 119 لاجئا أفغانيا

أعلنت السلطات اليونانية وصول 119 أفغانيا تم إجلاؤهم من كابل على متن رحلة جوية خاصة إلى مدينة سالونيك شمالي أثينا.

وقال مسؤولون يونانيون إن "وزير الحدود الأفغاني السابق محب الله صميم كان بين ركاب الطائرة، ومحاميا أقام دعاوى ضد أشخاص يشتبه أنهم من مقاتلي طالبان، ونشطاء في مجال حقوق المرأة".

وأضافوا: "سيبقى الأفغان في اليونان لحين تمكنهم من السفر إلى دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة وكندا".

واستقبلت أثينا رحلات جوية من أفغانستان أقلت مجموعة من النساء يعملن في مجال القضاء وبرلمانيات سابقات مع أسرهن، بما يعادل نحو 700 شخص إجمالا.

وعززت اليونان من الإجراءات الأمنية على حدودها الشرقية، لتجنب تكرار موجة هجرة لم يتسن السيطرة عليها عام 2015، عندما دخل حوالي مليون شخص إلى دول أوروبية أكثر ازدهارا بشكل غير شرعي من تركيا.

المصدر: "أ ب"