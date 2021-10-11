اليونان تعزز حرس الحدود على حدودها مع تركيا وتطالب بروكسل بإجراءات أكثر صرامة

أعلن مسؤولون يونانيون، الإثنين، أن بلادهم تعتزم زيادة عدد أفراد حرس الحدود على حدودها مع تركيا، خشية ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية المرتبطة بالأزمة في أفغانستان.

ومن المزمع أن ينضم 350 فردا إضافيا إلى قوة الحدود المكونة من 1500 فرد خلال الشهور المقبلة، بعد أن زاد العدد من حوالي الألف في بداية العام الماضي، كما ومن المقرر أيضا، نشر 900 عنصر إضافيين من حرس الحدود في المطارات والمناطق القريبة من الحدود اليونانية - التركية.

من جهته، قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي، إن "عددا متزايدا من دول الواجهة في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يضغط على المفوضية الأوروبية لاتخاذ تحركات أشد لردع الهجرة".

وأضاف، أن "أوروبا لا تشارك حدودها مع دول متناحرة، وأغلب الأشخاص الوافدين ليسوا في خطر في آخر دولة عبور، لذا من المهم إعادة تعريف كيفية عمل سياسة الهجرة وكيفية عمل الأمن الحدودي".

يشار إلى أن اليونان وبولندا وليتوانيا من بين 12 دولة أرسلت خطابا إلى المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، يدعو لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأوروبية المشددة ضد الهجرة غير الشرعية.

المصدر: "أ ب"